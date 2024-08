Bolsas de NY fecham em alta, com recorde do Dow Jones, em clima de espera por balanço da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 27, mas com ímpeto reduzido e com o Dow Jones renovando recorde de fechamento com alta de 0,02%. A cautela predominou novamente nos negócios diante da expectativa com a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice de preços PCE) e com o balanço da Nvidia.

As ações da Apple reagiram em alta ao anúncio de troca no alto escalão. A Tesla, por outro lado, cedeu sobe efeito da imposição de tarifas pelo Canadá a veículos elétricos fabricados na China, uma vez que a montadora exporta alguns modelos fabricados em Xangai para vender aos canadenses.

O índice Dow Jones ganhou 0,02%, aos 41.250,50 pontos. O S&P 500 teve alta de 0,16%, aos 5.625,80 pontos e o Nasdaq fechou com ganho de 0,16%, aos 17.754,82 pontos.

As ações da Apple fecharam com alta de 0,37% após a companhia anunciar na segunda-feira que seu diretor financeiro, Luca Maestri, vai deixar a companhia no início de 2025. O cargo será ocupado por Kevan Parekh, atual vice-presidente de planejamento financeiro e análise da empresa. O Bank of America (BofA) disse, em relatório, que espera uma transição suave e não projeta mudanças significativas nas prioridades de alocação de capital no curto prazo.

As ações da Nvidia se recuperaram e subiram 1,46%, após queda de 2,25% na véspera diante da expectativa com a balanço da companhia, previsto para a quarta-feira. A Tesla encerrou o dia com baixa de 1,88% em Nova York, reduzindo a perda de 3% vista mais cedo em reação à imposição de tarifas pelo Canadá a veículos elétricos fabricados na China.

Os papéis da Paramount cederam 7,15%. O empresário e CEO da FuboTV, Edgar Bronfman Jr, desistiu da disputa pela empresa e a notícia não agradou os acionistas.

Também nesta terça, as ações da Boeing cederam 0,25%. Dois funcionários da Delta Air Lines morreram e outro ficou ferido durante um incidente no centro de manutenção de Operações Técnicas da Delta, nesta terça-feira, em Atlanta, segundo a Fox News. Fontes disseram à Fox 5 Atlanta que um pneu retirado de um avião Boeing 757-200 explodiu.

Do lado dos indicadores macroeconômicos, a alta nos preços de casas captada pelo índice Case-Shiller da S&P Global e o avanço na confiança do consumidor medida pelo Conference Board tiveram pouco impacto nas negociações.