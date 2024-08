Wanessa Camargo é defendida por irmã após críticas por ter ido no chá revelação de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Wanessa Camargo foi defendida pela irmã, Camilla Camargo, após ter participado no último dia 25, do chá revelação de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, com quem já havia trocado farpas diversas vezes. Na web, a cantora foi duramente criticada e até mesmo chamada de cobra.

Na rede, a cantora foi cobrada para ficar do lado da mãe, Zilu Godoi, que já teve diversas desavenças com Graciele Lacerda:

Wanessa, respeita sua mãe, junto de vários emojis de cobra.

Mas Camilla não deixou barato e explicou que a mãe incentivou as artistas a participarem do evento do pai:

Quem te disse que ela não respeita? Se minha mãe incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber das coisas.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão à espera de uma menina. Ela será a primeira filha do casal.