Papais do ano! Justin e Hailey Bieber estariam curtindo essa nova fase com filho

O casal está curtindo e muito essa nova fase! Justin e Hailey Bieber anunciaram recentemente o nascimento de Jack Blues Bieber e a revista People contou que o cantor estaria se descobrindo um grande pai e a modelo curtindo esse momento como mãe.

De acordo com a fonte da revista, os papais estariam extremamente felizes com a chegada do novo integrante:

A gravidez era algo que eles desejavam e oravam muito. O dia em que descobriram que Hailey estava grávida foi o melhor de todos os tempos para Justin.

A fonte também disse que o cantor estaria se tornando outro ao virar pai:

Ele está muito mais privado, protetor e focado na família.

Hailey tem aproveitado cada segundo com o filho e entrou para ficar no papel de mãe. Tanto que a modelo, postou nos Stories que estava assistindo o filme animado Em Busca Do Vale Encantado.