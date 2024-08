Palco de Maiara e Maraisa pega fogo durante show das cantoras

No último dia 25, as sertanejas Maiara e Maraisa levaram um baita susto ao se apresentarem em Esteio, no Rio Grande do Sul. O palco em que elas cantavam começou a pegar fogo, mas as artistas mantiveram a calma e tentaram controlar a situação.

Maiara foi a primeira a perceber o que aconteceu e anunciou no microfone que tinha um incêndio:

- Está pegando fogo!

Em seguida, a cantora pegou uma garrafa de água e tentou apagar as chamas, mas sem sucesso. Já Maraisa, estava tranquila e olhou a movimentação da irmã sem muitas preocupações, enquanto Maiara continuou a cantar o hit Bebaça, ao mesmo tempo em que os membros da equipe técnica subiam ao palco para conter o incêndio.

Após o show, as irmãs agradeceram os fãs por irem prestigiar as duas no Festival Sou do Sul, Expointer:

Foi uma noite muito agradável e maravilhosa com vocês de Esteio?RS, no Festival Sou do Sul, Expointer. Fiquei muito feliz em ver tanta gente curtindo e cantando todas as nossas músicas... Gratidão pela oportunidade de viver esses momentos incríveis com vocês Até breve se Deus quiser., escreveu Maraisa.

Ainda na apresentação, Maiara não conseguiu conter as lágrimas ao apresentar a música Quero Você do Jeito que Quiser, que fazia parte do repertório de As Patroas, apresentação que realizava com Marília Mendonça.

Maiara também mostrou seu carinho pelos fãs gaúchos:

Obrigada Esteio-RS Ficamos muito felizes de sermos escolhidas para fazer parte dessa festa maravilhosa Que Deus continue cuidando de um dos estados mais bonitos desse país.