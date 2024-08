Hulk se recupera de lesão e pode voltar ao Atlético-MG contra o São Paulo pela Copa do Brasil

Após quase um mês afastado dos campos por causa de lesão na panturrilha direita, o atacante Hulk apareceu entre os 24 jogadores relacionados pelo técnico Gabriel Milito para viajar para São Paulo, onde o Atlético-MG enfrenta o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira.

O atacante de 38 anos não joga desde a partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, diante do CRB, no dia 31 de julho. Se Hulk tem a chance de reaparecer no time mineiro contra o atual campeão da Copa do Brasil, o atacante Alisson sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e será desfalque da partida.

O atleta já iniciou o trabalho de recuperação na fisioterapia. No departamento médico, também está o meia argentino Matías Zaracho, que passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia do esporte.

O zagueiro Junior Alonso, que não enfrentou o Fluminense no sábado, pela 24ª rodada do Brasileiro por conta de um incômodo no joelho direito, está relacionado, bem como o lateral argentino Renzo Saravia, que sofreu uma pancada e deixou o jogo do Mineirão no início do segundo tempo.

Após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, que significou o quarto jogo sem vencer no Brasileiro, Gabriel Milito afirmou que o Atlético-MG enfrenta uma "crise preocupante". O técnico citou que o time concede gols "com muita facilidade", o meio não faz a ligação com os atacantes e que as finalizações são erradas.

O jogo contra São Paulo será às 21h30, no MorumBis. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. Entre os confrontos, haverá o duelo com o Grêmio, na Arena do Grêmio, no domingo, às 11h, pelo Brasileiro.