I R F M A unidade São Bernardo. Chegou com a Via Anchieta. Produziu fios e tecidos. Depois, embalagens e papelão...

PAQUERA

No horário do almoço, trabalhadores da Scania, “do outro lado da Anchieta”, trocavam olhares com as operárias da Matarazzo. “Tiravam linha”, como se dizia. Paquera a embalar momentos em que a industrialização pulsava em São Bernardo.

Em 47 anos de atividades, a Matarazzo construiu uma bela história em São Bernardo. Empregou moradores. Trouxe outros de São Paulo e de outras paragens, inclusive do exterior. Criou e manteve um armazém que fornecia gêneros alimentícios aos empregados e moradores – da frente do armazém observa-se o erguimento da torre monumental da igreja matriz, cópia da torre São Marcos, em Veneza.

Um lindo casarão da fábrica, cercado de eucaliptos, chegou ao fim quando a colina da Rua Jurubatuba se transformou em condomínio de alto luxo.

O jornalista Everton Calício estuda há anos a história da IRFM, que ele faz questão de decifrar a sigla como Indústrias Reunidas Fábricas (e não Francisco) Matarazzo.

Nos tópicos que seguem, lembranças da Matarazzo são-bernardense.

O sabonete Francis

Texto: Everton Calício

O prédio da Matarazzo, em São Bernardo, foi inaugurado em 1946 e durante 35 anos abrigou as instalações da Fiação e Tecelagem Lydia, com mais de 500 operários. Foi visitada por personalidades como o Xá da Pérsia, em 1958.

No final da década de 1970 a fábrica empregava 350 operários. Pertencia a uma subsidiária, as indústrias Matarazzo do Paraná, braço têxtil das IRFM, com fábricas na Capital, Ribeirão Preto, Jaguariaíva (Paraná) e São Bernardo.

Em 1981 a unidade têxtil é vendida para a Companhia Nacional de Estamparia (Cianê). Os imóveis de São Bernardo ficaram com a IRFM que os reequipou para uma nova fábrica, produtora de embalagens, a Imesa (Indústrias Matarazzo de Embalagens S/A).

A Imesa – ou Mariângela – fabricava embalagens para outras empresas do Grupo Matarazzo. A embalagem do sabonete Francis era feita em São Bernardo. A fábrica funcionou na Rua Braga, 274, até 1993, quando encerrou atividades.

Fim de uma era. Área fica sem uso. Em 2007 a família Matarazzo se desfaz da propriedade. No final de 2008, os antigos pavilhões são demolidos e dão lugar a um condomínio residencial.

FAMILIA

Fábricas e produtos Matarazzo tinham nomes de familiares do conde Francesco, o fundador do conglomerado. Lydia era irmã do conde. Mariângela, sua mãe. Francis, marca do sabonete produzido pela companhia, é uma corruptela do nome Francisco.

Crédito da foto 1 – Acervo: Everton Calício

PAISAGEM QUE SE FOI. Pavilhões da Matarazzo no quilômetro 21 da Via Anchieta em reportagem do jornal do grupo em fevereiro de 1983: colinas hoje são ocupadas por edifícios residenciais

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 27 de agosto de 1994 – Edição 8790

MANCHETE – Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) escolhe São Caetano como a melhor cidade do País para crianças.

INDÚSTRIA – Atlas-Copco, divisão de compressores, muda de Diadema para Barueri.

COMÉRCIO – Florexótica chega a Santo André: primeira franquia no ramo de floricultura da América Latina.

EM 27 DE AGOSTO DE...

1904 – São Paulo estava ganhando uma nova livraria, Garraus, na Rua Boa Vista, 6, iniciativa de C. Hildebrand & Companhia.

1939 - Lançada a pedra fundamental da igreja São João Bosco, na Vila Príncipe de Gales, em Santo André.

1949 - Atílio Santarelli inaugurada o Cine Santa Cecília, construído pelos irmãos Milanesi em Mauá.

1969 - Prefeito Oswaldo Massei inaugurava computador eletrônico na Faculdade Municipal de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, futuro IMES, hoje USCS. O computador era o do tipo NCR 316/100 com capacidade de armazenamento de memória para 20 mil letras ou 30 mil números.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em São Paulo: Matão (1898), Americana (1924) e Itobi (1959).

Pelo Brasil: Candói (PR), Correntes (PE), Ielmo Marinho (RN), Imaruí (SC), Mauriti e Santa Quitéria (CE), Minador do Negrão e Palestina (AL), Santa Cruz de Goiás (GO) e São Vicente Ferrer (MA).

HOJE

Dia do Corretor de Imóveis

Dia Nacional do Psicólogo

Dia do Rio Paranapanema

Dia da Limpeza Urbana.

Santa Mônica

27 de agosto

Mãe de Santo Agostinho. Ela nasceu em Tagaste, atual Argélia, em 331; faleceu em Ostia, Itália, em 387. Padroeira das Mães Cristãs.

Divulgação: Convento da Penha