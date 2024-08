Obituário - 28 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Alice Marques, 94. Natural de São João do Tigre (Paraíba). Residia no Parque Andreense, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laila Alves, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Guilhermina, em Praia Grande (SP). Dia 23, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Alves Bandeira, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laura Delapedra Corrêa, 89. Natural de Taiuva (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Ivani do Nascimento, 86. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Guerra da Silva, 83. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arlete Felício de Souza, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Guarulhos (SP). Dia 23, em Santo André. Cemitério Primaveras, em Guarulhos.

João Batista Marchiori Neto, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renê Braz, 73. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Olímpio Barbosa, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Aparecida Stecher Bellan, 68. Natural de Duartina (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Claiton Cândido Narciso Moizes, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Briquet, em Itapevi (SP). Auxiliar de produção. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapevi.

SÃO BERNARDO

Maria José da Silva Vedovelli, 73. Natural do Estado de Pernambuco. Residida na Vila Danúbio, em São Bernardo. Pensionista. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

João Abel Ribeiro, 86. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no bairro prosperidade, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luigi Cocco, 83. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Maria. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria do Carmo da Silva, 76. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Rosana Modesto da Costa, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Vale da Paz.

MAUÁ

Antonio Gonçalves da Costa, 81. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Manoel Amaral dos Santos, 79. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Natalícia do Espírito Santo, 72. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Tertulina Maria da Silva, 91. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Itacolomy, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Maria Celina da Silva Costa, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Paulo Manoel Siqueira, 84. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Encarnação de Oliveira Botelho, 83. Natural de Cubatão (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Maria Lúcia Guimarães, 83. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no bairro Taba Marajoara, em Suzano (SP). Dia 20, em Ribeirão Pires. Cemitério Maria Peregrina (Santana), em São José dos Campos.

Carlos Onofre dos Santos, 64. Natural de Branquinha (Alagoas). Residia no Jardim Carombé, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Ribeirão Pires. Cemitério da Paz, em Santa Bárbara d’Oeste.

Alcir Cardoso das Neves, 60. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Santista, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Márcio Pires Santana, 40. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Conceição, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.