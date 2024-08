Obituário - 27 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Olindina Maria do Nascimento, 87. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Maria Rinaldo Germano, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adalberto Alves da Silva, 75. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

Maria Isabel Moreira Pires, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osmar Ceccon, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Margarida Severina da Conceição, 80. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Giuliana Sperandio, 87. Natural da Itália. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Benedita Maria da Conceição Silva, 86. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Cândido da Silva, 84. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Sul, em São Paulo. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Natividade da Silva Teixeira, 75. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

José Uchoa da Silva, 69. Natural de Aracoiaba (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Maria do Monte, 65. Natural da Glória do Goitá (Pernambuco. Residia no Parque Doroteia, em São Paulo. Dia 22. Vale da Paz.

Janete Francisca Pimentel, 63. Natural de Entre Rios (Bahia). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Mateus Morais Antunes, 50. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Nivaldo Norberto de Araújo, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Hermano Guedes Caramurú, 80. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de São Francisco (MG).

Hugo Virginio da Silva, 58. Natural de Cabrobó (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Laminador de fibras. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.