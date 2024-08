Anhanguera promove palestras gratuitas em São Bernardo

Para celebrar o Dia do Psicólogo, que acontece em 27 de agosto, a Anhanguera São Bernardo, localizada na Rua Atlântica, 731 - Jardim do Mar, realizará palestras gratuitas abertas ao público, dos dias 26 a 30 de agosto, a partir das 19h. A ação é uma oportunidade para estudantes, profissionais da área e interessados se atualizarem, aprenderem com especialistas renomados e expandirem suas redes de contato.

Realizado pelo curso de Psicologia, o evento contará com uma programação diversificada, abordando temas relevantes e contemporâneos, como “Saúde Mental, formas de atendimento na Psicossocial”, “Sexualidade e suas diferentes formatações”, “Psicologia Organizacional nos tempos modernos”, entre outras. As palestras serão conduzidas por profissionais renomados da área.

Para participar, os interessados devem comparecer na instituição nos dias e horários de sua preferência.





PROGRAMAÇÃO

26/8 – Mesa redonda sobre saúde mental e as formas de atendimento na Psicossocial às 19h

28/8 – Sexualidade e suas diferentes formatações às 8h30 | Cine debate – “a garota ideal” às 19h

29/8 – Psicologia Organizacional nos tempos modernos às 8h30

30/8 – Psicologia Jurídica e Forense às 19h | Cine debate – “a garota ideal” às 19h