Após a morte do filho caçula, Zé Vaqueiro reúne a família em lançamento de novo projeto e reflete: - A música é o que tem me feito levantar todos os dias

O cantor Zé Vaqueiro estreou seu novo projeto Ser Tão Eu na última segunda-feira, dia 26, com podshow restrito a convidados. Conhecido como o príncipe do forró, o cantor recebeu o carinho e apoio de sua esposa Ingra Soares e de seu filho, Daniel, de quatro anos de idade, após perda do filho mais novo, Arthur, em julho deste ano.

No novo projeto, o cantor enalteceu o renascimento após a morte do seu filho:

- Agradecer todo o carinho e respeito com tudo o que aconteceu nesse período. Agradecer a Deus, à minha família. E a música é o que tem me feito levantar todos os dias, disse ele em entrevista à Isto É.

Quando questionado se ele se sente preparado para esse novo momento, Zé Vaqueiro diz:

- Muito preparado. Todas as minhas forças estão sendo abastecidas por Deus e minha família. E por muitas pessoas que são meus fãs. Espero que minha vida seja referência de luz para muita gente.

O trabalho conta com participação de Murilo Huff, Manu Bahtidão e outros artistas e possui uma canção feita especialmente para o filho caçula do cantor. Arthur nasceu com Síndrome de Patau e passou boa parte de tempo no hospital, mas, infelizmente, acabou não resistindo e faleceu prestes a completar um ano de idade.

No Instagram, Ingra fez uma publicação com a família durante o evento.

Só Gratidão, Deus é bom o tempo todo, escreveu na legenda.