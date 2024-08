Ana Paula Araújo sai de férias e embarca em viagem com técnico Bernardinho

Romance no ar! O mais novo casal, Ana Paula Araújo e Bernardinho foram flagrados juntinhos esperando o embarque de um voo com destino ao nordeste. Segundo o colunista Léo Dias, os dois deixaram o Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, no Sul da Bahia

O casal, que surpreendeu o Brasil ao ter o romance revelado, deixou o Rio na manhã da última segunda-feira, dia 26, e foi fotografado no Aeroporto do Galeão.

A jornalista, que é âncora do Bom dia Brasil, está de férias e assumiu seu relacionamento com o técnico de vôlei, para amigos, durante as Olimpíadas de Paris.