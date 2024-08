Guitarrista de jazz Russell Malone morre aos 60 anos

O guitarrista Russell Malone morreu na sexta-feira, 23, aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco, em Tóquio, no Japão, logo após uma performance no Blue Note. O artista fazia parte de um trio com o pianista Donald Vega e o baixista Ron Carter, que comunicou sua morte por meio das redes sociais, na segunda-feira, dia 26.

"Obrigado por todas as constantes orações e condolências. Vocês ouvirão de mim em breve, quando eu puder encontrar as palavras. Para a comunidade musical de maneira geral, e para os indivíduos que me procuraram para que eu comentasse em matérias, obrigado por entenderem que eu necessito desse tempo", disse Carter, em uma postagem no Instagram.

Sobre a turnê, ele afirmou que os shows continuarão: "Donald Vega e eu completaremos a turnê como uma dupla, em respeito e honra ao Senhor Malone. Essa é a cadeira que ele se sentou para tocar, e que representa sua presença conosco".

Russell Malone nasceu na cidade de Albany, na Geórgia, Estados Unidos, em 8 de novembro de 1963. O músico já passou por grandes turnês com artistas como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Diana Krall e Benny Green.

Além seus 10 álbuns autorais, que produziu desde 1992, Malone participou de sucessos como Blue Light Red Light e We Are In Love, ao lado de Harry Connick, e When I Look in Your Eyes, com Diana Krall, que ganhou o prêmio de Melhor Performance Vocal de Jazz no Grammy.