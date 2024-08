Segurança do Vasco se envolve em confusão com jogadores do Athletico-PR

Uma confusão envolvendo um funcionário do Vasco e jogadores do Athletico-PR após o apito final do duelo vencido pelos cariocas, em São Januário, roubou a cena na noite desta segunda-feira, em partida que complementou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um segurança do clube trocou socos com atletas da equipe paranaense no gramado. A partir daí, jogadores dos dois times e funcionários entraram em confronto e o tumulto tomou uma dimensão maior.

O Vasco se manifestou sobre o episódio, fez um pedido de desculpas, e prometeu tomar medidas administrativas internamente e ainda apurar os fatos que provocaram a briga.

"Sobre aquele clima mais acalorado ali no fim do jogo, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ao Athletico-PR por eventuais excessos que aconteceram. O Vasco já conversou com o Paulo Autuori (diretor) e com o próprio presidente", disse Marcelo SantAnna, diretor executivo vascaíno.

O meia Nikão lamentou o fato ocorrido após a partida e condenou o comportamento do funcionário do Vasco. "Fica o meu repúdio. Um cara totalmente despreparado para estar dentro desse ambiente. Veio para cima da gente para querer brigar por ser segurança e conhecer de luta. Tive que abandonar a entrevista para ajudar meus companheiros", disse.

No meio de semana, as duas equipes voltam a se enfrentar, mas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira acontece o primeiro jogo desta fase, e o palco do encontro vai ser novamente São Januário. A partida de volta está marcada para 11 de setembro, em Curitiba.

No Campeonato Brasileiro, o time carioca vive um melhor momento que o seu rival. Com 31 pontos, o Vasco ocupa a 8ª colocação. Já o rival paranaense, que acumula três derrotas e um empate nos últimos quatro compromissos, aparece em 10º lugar (29).