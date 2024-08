Boulos vai às lagrimas ao falar sobre acusações de que usa drogas

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se emocionou ao falar sobre como as acusações feitas pelo adversário Pablo Marçal (PRTB) de ser usuário de drogas afetaram suas filhas. "Eu nunca usei e eu desafio o Pablo Marçal, que diz que tem prova, a apresente agora", disse Boulos ao ser questionado, durante o programa Roda Viva, nesta segunda-feira, 26, se estava arrependido de ter aberto ao público o episódio sofrido por elas na escola.

Com lágrimas nos olhos, o psolista contou que, após ser chamado de "cheirador de cocaína" pelo ex-coach, sua filha voltou da escola chorando após ser provocada com isso. "Quando eu trouxe isso, foi para as pessoas entenderem a minha reação no debate", afirmou Boulos. "Olha o nível que chega, olha o esgoto que chega. Foi nesse contexto que eu mencionei as minhas filhas", completou.

Boulos ainda ressaltou que em vinte anos de atuação na política e nos movimentos sociais, a única vez que pensou em desistir foi quando suas duas filhas, na época com oito e sete anos, voltaram da escola chorando porque disseram que "o pai delas tomava a casa dos outros e era bandido".

"Foi a única vez que eu cogitei desistir do caminho que eu escolhi para a minha vida. Porque eu tenho casca, eu não recuo, se vier com as mentiras, vou enfrentar, não tenho medo. Estou tendo, inclusive, que usar carro blindado pelas ameaças que estou recebendo e que a Polícia Federal está investigando. Agora, quando mexe com a sua família, com quem você mais ama na vida, com criança, aí te faz, às vezes, perder um pouco o prumo", disse o candidato.