Guimarães: Lula não opinará em eleição da Câmara e se reunirá com vencedor

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende se reunir de imediato com o sucessor do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assim que houver resultado da votação.

Além disso, o chefe do Executivo disse, segundo Guimarães, que não pretende "opinar" em favor de qualquer um dos candidatos.

"Ele levantou que era muito importante que o processo de eleição na Câmara, que todos estamos envolvidos, que esse processo termine bem, e que quem ganhar a eleição será o primeiro a se reunir com ele para discutir a parceria e o respeito institucional entre o Poder Executivo e o Legislativo", declarou.

Guimarães prosseguiu: "Afirmou que os três candidatos, todos eles, têm o apreço por parte do governo e que, para mim, foi uma coisa forte que ele levantou, que ele não iria opinar sobre um ou outro candidato".

Lula e as bancadas

José Guimarães afirmou que líderes da base sugeriram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que amplie a interação com deputados das bancadas, em vez de se restringir a líderes e vice-líderes.

"Ele (Lula) levantou uma coisa que é muito importante: como aproximar a presidência da República das bancadas. Ele, inclusive, colocou que a Granja do Torto está apta para receber as bancadas", declarou.

Guimarães prosseguiu: "Nós temos um ano eleitoral, não é fácil para poder compatibilizar, mas depois houve uma sugestão de vários líderes para que ele ouvisse também as bancadas, não só os líderes e os vice-líderes".

O parlamentar disse ainda que Lula apontou prioridade para a conclusão das votações da reforma tributária. "Ele (Lula) ressaltou muito a necessidade de nós concluirmos a votação na Câmara da reforma tributária", disse. "Se der, nesta semana."

Otimismo de Lula na economia

O líder do governo na Câmara também mencionou "otimismo" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na economia e disse que deve se reunir logo mais com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com a equipe econômica para discutir sobre o novo modelo das emendas parlamentares e o encaminhamento da Lei Orçamentária Anual.

A declaração ocorreu após uma reunião entre Lula e deputados da base, nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto. Questionado por jornalistas se já há um esboço para solucionar a questão das emendas, Guimarães disse que não.

"Não tem nenhuma solução. A ideia é essa semana já concluirmos tudo isso. Eu estou indo agora para uma reunião ali na SRI, está a ministra do Planejamento, está a área econômica do governo, para discutir um pouco esse modelo. Até porque nós temos que encaminhar até o próximo fim de semana a LOA", declarou.

Segundo Guimarães, alguns deputados levantaram o tema das emendas, mas Lula não teria tocado no assunto. O líder afirmou que o presidente fez um "balanço" sobre a "parceria" entre o Legislativo e o Executivo e sobre o seu "otimismo".

"Ele fez um balanço da situação da economia, do otimismo dele pelas votações, com a economia crescendo", declarou.

Estas declarações ocorreram após uma reunião entre Lula e deputados da base, nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto.

Estavam presentes no encontro os pré-candidatos à presidência da Câmara Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Também presentes na reunião, Dr. Luizinho (PP-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) são nomes lembrados na disputa. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), é outro parlamentar na corrida, mas não estava na ocasião.

A reunião teve a presença de 20 lideranças do Congresso Nacional e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Segundo o líder do governo, a reunião teve três pontos principais: o balanço das votações, a sucessão na Câmara e a aproximação com as bancadas. Lula teria ressaltado que o governo foi vitorioso nas principais matérias de interesse do governo, da "PEC da Transição" à reforma tributária, e teria expressado "gratidão" pela parceria.

Além disso, Guimarães disse que Lula ressaltou a credibilidade e a projeção do Brasil em fóruns mundiais e disse que o País vive um ambiente político "para se acreditar nele".

De acordo com o líder, o presidente não tocou no assunto das emendas parlamentares. O deputado exaltou o comparecimento de representantes de todos os partidos da base. Foram 20 lideranças do Congresso presentes no encontro.

"A reunião tem um simbolismo muito grande, porque todos os partidos vieram em plena segunda-feira", declarou.