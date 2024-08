Reeleição de Lula será ‘mais fácil’, prevê Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelou ao Diário que o PT projeta elevar dos atuais quatro para 15 a 20 o número de municípios administrados pelo partido no Estado de São Paulo. O crescimento tem como objetivo aumentar a força política da sigla no principal colégio eleitoral do País, tendo em vista as eleições de 2026 para a Presidência da República – afinal, mais prefeituras significam mais palanques políticos para a reeleição de Lula. Questionado pela reportagem sobre se, ainda assim, o número não seria modesto tendo em vista que, em 2012, o PT venceu em 68 cidades paulistas, Marinho considerou a projeção “muito boa” e avaliou que a reeleição de Lula será “mais fácil”. “Desta vez não enfrentaremos um doido com a caneta na mão despejando R$ 300 bilhões no processo eleitoral. É outra história”, disse o petista, referindo-se aos benefícios concedidos pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022, às vésperas das eleições gerais. O ministro do Trabalho também previu que “vai jorrar sangue” na disputa pela Prefeitura da Capital, ao comentar as pesquisas eleitorais nas quais Guilherme Boulos (Psol), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem no topo das intenções de voto.

Importação

Alex Manente (foto), candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, prometeu ‘importar’ para a cidade, caso seja eleito, o formato do Poupatempo da Saúde, equipamento criado pelo governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que reúne em um mesmo espaço médicos de várias especialidades, um hospital-dia e laboratórios para a realização de exames. “A Saúde de São Bernardo não está nada bem. Com isso, quem mais sofre é a população que mais precisa”, comentou Alex.

Stalking

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Federal aprovou projeto de lei 646/2024, de autoria do deputado Fernando Marangoni (União Brasil-SP) – que tem base eleitoral em Santo André –, que inclui no Código de Processo Civil o crime de stalking processual (utilização do sistema da Justiça como instrumento de assédio ou intimidação). O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa. Para se tornar lei, a propositura também precisa ser aprovada pelo Senado.

Ingenuidade

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), juntou-se ao grupo que considera ser inexplicável o episódio em que o vice-prefeito e postulante ao Executivo de Santo André, Luiz Zacarias (PL), participou da cerimônia de inauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, o que sujeita o liberal a um pedido de impugnação de sua candidatura. “Achei estranho demais. Aparentemente foi ingenuidade.”

À moda antiga

Dois meses e meio após o Diário noticiar a retirada, da Câmara de Mauá, do painel central de votação e dos tablets usados pelos vereadores para votar e confirmar presença no plenário, as sessões no Legislativo mauaense continuam sendo realizadas ‘à moda antiga’, ou seja, com votação nominal. Os equipamentos foram retirados em junho porque o contrato com a empresa responsável pela disponibilização do sistema foi encerrado.

Quarta Divisão

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), participou na noite desta segunda de reunião com moradores na Quarta Divisão para discutir os avanços, demandas e projetos dedicados ao bairro. Durante o dia, o liberal cumpriu agendas administrativas internas no gabinete.