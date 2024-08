Após ser retirado de ambulância, lateral retorna aos treinos no Azulão

O São Caetano fez atualizações nesta segunda-feira (26) sobre o estado de saúde do lateral-direito e capitão Ronaldo Lucas, que sofreu um choque de cabeça no último sábado, logo aos dois minutos de partida na derrota por 2 a 1 para o Capivariano, pelas oitavas de final da Copa Paulista. De acordo com o clube, o defensor passa bem e está apto para voltar às atividades esportivas.

No choque de cabeça com Tarcísio, lateral-esquerdo adversário, o atleta do Azulão levou a pior, e após oito minutos de paralisação, o jogador precisou ser retirado de campo de ambulância, e encaminhado à Santa Casa de Capivari, no Interior de São Paulo.

Ainda segundo o clube, Ronaldo Lucas realizou todos os exames necessários, e teve alta do hospital no próprio sábado, quando retornou para o Grande ABC junto com o restante do elenco.

O defensor recebeu acompanhamento e se reapresentou normalmente na tarde desta segunda para os treinamentos do grupo, após reavaliação pela equipe médica do Azulão.

Ronaldo Lucas deve estar disponível para o compromisso de sábado novamente contra o Capivariano, no Estádio Anacleto Campanella. O São Caetano precisa da vitória por dois gols de diferença para se classificar automaticamente. Triunfo do Azulão por apenas um gol leva a disputa às penalidades.