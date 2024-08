Retrospecto joga a favor do Tigre na segunda fase

Classificado em quarto lugar, com 35 pontos, o São Bernardo FC finalizou a primeira fase da Série C do Brasileiro com vitória por 2 a 0 no último sábado, contra o Floresta-CE, no 1º de Maio. Agora, a comissão técnica foca as atenções no quadrangular, que pode terminar com o acesso da equipe à Segunda Divisão nacional pela primeira vez – os dois primeiros de cada uma das duas chaves garantem o lugar.

A vaga na segunda fase chegou ao Aurinegro com três rodadas de antecedência, e de acordo com o técnico Ricardo Catalá, realizar a campanha mesmo com tantas lesões no elenco, é um grante feito para o clube do Grande ABC. “Time ganha jogo, mas elenco ganha título. Os jogadores foram capazes de forjar uma identidade vencedora mesmo com as dificuldades durante o campeonato. Apresentamos uma equipe consistente e sólida, que se defende bem, e toma poucos gols”, afirma.

Ao todo, foram 16 bolas na rede do São Bernardo, o que coloca o time como a segunda melhor defesa do torneio, atrás apenas da Ferroviária (nove).

Na segunda fase, o Tigre terá pela frente Botafogo-PB, Remo e Volta Redonda pelo Grupo B. Os quatro times foram superados pelo Aurinegro na primeira fase. Apesar disso, Catalá demonstra cautela. “Já faz algum tempo desde que enfrentamos estas equipes. Podem estar em outro momento, então é difícil dar alguma perspectiva”, diz. Ainda segundo o treinador, o caráter dos jogos dá mais peso aos duelos, que podem colocar os times mais próximos do objetivo.

O São Bernardo inicia seu caminho na segunda fase já no sábado, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No último encontro, tambem fora de casa, o Tigre bateu os cariocas por 3 a 1.