Trabalhadores da Scania vão ter 1,5% de aumento real

Os funcionários da Scania, de São Bernardo, aprovaram o acordo salarial que foi negociado entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A proposta inclui aumento real, reajuste no vale-alimentação e renovação das cláusulas sociais.

Com validade até 2025, o acordo, aprovado na sexta-feira prevê reajuste com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do período (setembro/2023 a agosto/2024) – que deve ficar entre 4% e 4,15% – e aumento real de 1,5% a partir de 1º de setembro, que é a data-base da categoria. Além disso, os trabalhadores também conquistaram a antecipação do 13° salário do ano que vem para abril de 2025.

“O objetivo deste acordo é o fortalecimento da nossa luta para garantirmos ainda mais direitos, empregos e renda para o conjunto dos trabalhadores”, afirmou o coordenador da representação sindical na Scania, Francisco Souza dos Santos.

O vice-presidente do sindicato e representante dos trabalhadores na Scania, Carlos Caramelo, destacou que as negociações coletivas são processos democráticos.

“A negociação deste acordo, assim como já é prática do nosso sindicato, se dá a partir dos anseios dos trabalhadores. Cada um de nós representa a vontade do coletivo. E este processo de negociação e responsabilidade é de todos. É fundamental estarmos juntos por nossos direitos e interesses”.

Com aproximadamente 5,3 mil trabalhadores, a fábrica produz caminhões, chassis para ônibus e motores para geradores.

Também na sexta-feira os metalúrgivos aprovaram a roposta negociada com as bancadas patronais do G3 (Sindipeças, Sindiforja e Sinpa), G8.3 (Simefre, Siamfesp e Sinafer), Sindicel, Siescomet, de mais de 5% de reajuste salarial e renovação das cláusulas sociais até 2025. A proposta econômica aprovada conta com a reposição da inflação medida pelo INPC no período, e aumento real de 1,2%.