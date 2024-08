Gilvan é 1º prefeiturável da região a assinar compromisso com Sebrae

O candidato governista à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), é o primeiro político do Grande ABC a assinar termo de compromisso com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) no qual garante, caso seja eleito, atuar em prol dos pilares defendidos pela entidade, em especial o empreendedorismo. O acordo foi consolidado ontem, na sede regional do Sebrae, no bairro Jardim, e contou com a presença de Vinícius Nóbrega, gerente regional da entidade.

Gilvan recebeu do Sebrae o Guia da Candidata e do Candidato Empreendedor, que será entregue aos políticos que concorrem ao cargo majoritário nos 645 municípios paulistas.

“Fomos os primeiros a assumir o compromisso com o Sebrae porque o empreendedorismo não só é uma das principais bandeiras do nosso plano de governo, como tem pautado minha vida e minha atuação desde que entrei no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Sou exemplo prático da importância de se incentivar o empreendedor, pois comecei muito cedo e, com apenas 18 anos, já comandava uma empresa no ramo de hortifruti. Assim como eu, muitas pessoas têm vontade de empreender e o apoio do poder público e do Sebrae são fundamentais”, comentou Gilvan.

O guia entregue ao prefeiturável conta com dez compromissos vinculados ao empreendedorismo, entre os quais identificar as vocações e as oportunidades do município; viabilizar a constituição ou o fortalecimento de estruturas regionais de governança que estejam voltadas à valorização de cadeias e redes produtivas, a fim de aumentar a competitividade do território; promover a inclusão socioprodutiva de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica; e apoiar linhas de microcrédito direcionadas aos empreendedores.

DOIS DIAS

“A gestão do prefeito Paulo Serra, da qual fiz parte desde o início, sempre atuou a favor do empreendedorismo. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico e desburocratizamos a abertura de novos negócios na cidade. Em Santo André, caso toda a documentação esteja em ordem, a empresa é aberta em até 48 horas. Isso facilita muito e, por isso, temos batido recorde em cima de recorde na geração de empregos. Essa é nossa forma de governar e vamos continuar o grande trabalho que está sendo feito”, ressaltou Gilvan.

Vinícius Nóbrega, gerente regional do Sebrae, destacou a importância do acordo firmado ontem com Gilvan. “Este guia entregue ao Gilvan tem os compromissos do candidato empreendedor. São dez pilares para fomentar o desenvolvimento econômico. Essa é uma iniciativa estadual, e tenho certeza de que esse material vai inspirar o candidato a ter melhor aproveitamento das políticas públicas”, comentou.