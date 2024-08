Ana Maria Braga, MC Daniel e Lorena Maria revelam sexo do bebê do casal: 'Ansioso'

Nesta segunda-feira, 26, Ana Maria Braga contou em primeira mão qual o sexo do bebê de Lorena Maria, namorada de MC Daniel. A apresentadora afirmou que o funkeiro a liberou para contar: é um menino.

"É o primeiro filho do casal! Eles assumiram o romance há dois meses, e nós temos imagens da revelação do sexo do bebê. Vem aí um menino! É muita emoção! O Daniel falou que esse era o maior sonho da vida dele. Obrigada por deixar a gente contar antes de todo mundo. Felicidades, Daniel e Lorena. Parabéns! Que sejam muito felizes!", celebrou Ana Maria.

Pouco tempo depois, o casal postou o momento do chá de bebê nas redes sociais. "Eu sabia que era você meu menino! Eu sonhei com você três dias antes e você era igualzinho ao meu pai", escreveu.

O cantor também celebrou a ocasião nas redes sociais. "É menino ???? Vem meu moleque, papai tá muito ansioso pela sua chegada. Tenho um cronograma pra você seguir de super-heróis por idades, vamos joga bola junto, nadar, se vestir igual e vou te ensinar a ser o príncipe do Fifa", escreveu o cantor.