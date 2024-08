Mania de Você interrompe sequência rural na Globo

Depois de meio que uma seguidinha de “novelas campestres”, “Pantanal”, “Terra e Paixão” e “Renascer”, a Globo muda o foco e vai estrear em 9 de setembro, “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, ambientada em Angra dos Reis. Em seu elenco, nos principais papéis, Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes.

“Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível. É o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa”, declara Gabz.

Já, Agatha Moreira, afirma que “temos uma história potente para contar e estamos bastante animados com esse trabalho”.

Por sua vez, Chay Suede declara que está “muito feliz em repetir a parceria com João Emanuel, e muito animado por todas as parcerias que esse projeto irá proporcionar”.

A natureza paradisíaca da região de Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, onde a atmosfera cosmopolita dos resorts convive com a simplicidade das comunidades locais, vai servir como pano de fundo, além de sequências gravadas em Portugal, onde se desenrola a trama de um dos protagonistas.

Isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

Importante essa “quebra”, o desejo de diversificar e proporcionar outras alternativas para seu telespectador.

TV Tudo

Básico

Foi bem tranquilo o encerramento de gravações de “Renascer” no fim de semana. Elenco tradicional.

Como a exibição do último capítulo, dia 6, vai coincidir com a data do jogo da seleção brasileira contra o Equador, pelas Eliminatórias, em Curitiba, não deu para avançar mais.

Relação complicada

No sábado, ao final do jogo contra o Cuiabá, o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, respondeu com grosseria a uma pergunta da repórter Alinne Fanelli, da BandNews FM.

Domingo, após muita repercussão, uma ligação a ela e o pedido público de desculpas. Triste, mas a mesma rotina.

Duas coisas

Já há tempos se discute a verdadeira utilidade dessas coletivas pós-jogos, mesmo porque, raramente, sai alguma coisa que preste.

E até prova em contrário, os clubes desses mal-educados parecem estar de acordo com eles. Passou da hora dessas associações de classe, rádios, TVs e portais firmarem uma posição a respeito.

Negócio

A Band está finalizando a compra de mais 20 filmes da série “Planeta Selvagem”.

Os resultados da sua exibição são considerados sempre muito bons.

A propósito

Ainda em se tratando de Band, agora já se dá como definitiva a escolha de 14 de setembro, um sábado, para a estreia do “Viva Sorte”, do Renato Ambrósio.

Assim como a mudança do “Programa do João”, a partir do dia seguinte, para às 22h dos domingos.

É ele

Milton Leite, narrador esportivo, que acaba de deixar o Grupo Globo após quase 20 anos de serviços prestados, é o convidado de hoje do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, R7, e redes sociais.

Retomada

Carlos Alberto de Nóbrega, depois de ficar um tempinho afastado, retoma nesta quarta-feira as gravações de “A Praça é Nossa” no SBT.

Além de ter ficado, pessoalmente, bem abalado com a morte de Silvio Santos, não havia clima nenhum para gravação de um programa de humor.

Ela também

Se nada mudar, Patrícia Abravanel também voltará, nesta semana, a gravar os seus programas. A princípio, já nesta quinta-feira.

A ideia é seguir com os mesmos quadros e pessoal.

Silêncio

A Jovem Pan peca, muitas vezes, pelo silêncio das suas realizações. Só nesses últimos tempos, Michel Temer, Gilberto Kassab e Ratinho Jr foram convidados do Luís Fernando D´Ávila.

Ontem, o governador Tarcísio de Freitas participou do “Direto ao Ponto” e o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, foi entrevistado pela Elaine Keller. Divulgação zero.

Derivado

Artemísia (Francisca Queiroz), Hataque (Guilherme Boury), Artabano (Caetano O’Maihlan), Esdras (Hall Mendes), Artaxerxes (Enzo Ciolini), Mordecai (André Bankoff), Ariana (Ester de Oliveira), além de Carlo Porto e Nathalia Florentino, personagens de “A Rainha da Pérsia”, poderão ser revistos em “Neemias”.

Assim como Mário Bregieira, agora na função de protagonista. É o spin off da série.

Bate – Rebate

· Fred Bruno é a novidade na equipe do SporTV......

· ... O jornalista, influenciador e ex-BBB, também conhecido pela passagem no “Desimpedidos”, estreia na programação para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

· ... Participações nos programas “Tá na Área” e “Troca de Passes”.

· Isis Valverde confirmou presença em “Alarum”, novo projeto cinematográfico de Sylvester Stallone e Scott Eastwood...

· ... A atriz filmou participação em fim de janeiro, mas só revelou agora...

· ... Portanto, após Bruna Marquezine, que esteve em “Besouro Azul”, Isis será mais uma brasileira em Hollywood...

· ... Todas trilhando um caminho, aberto por nomes como Sonia Braga, Alice Braga, Morena Baccarin...

· Protagonizado por Renata Vilela, “O Pássaro na Gaiola” estreia sábado, às 20h, no Teatro Estúdio, nos Campos Elíseos, em São Paulo...

· ... Texto de César Mello e direção de Arlindo Lopes.

· Fabio Turci, ex-correspondente da Globo e agora no time da CNBC, participa do “Legião Estrangeira”, da TV Cultura, nesta quarta-feira, a partir das 22h...

· ... O jornalista Yan Boechat e Paula Roman, correspondente venezuelana da AFP nos EUA, também estarão no programa de Alberto Gaspar...

· ... A propósito de CNBC, nada oficial, mas fala-se em 3 de novembro para o lançamento.

· José Trassi integra o elenco da produção norte-americana “Meu Amigo Pinguim”, de David Schurmann, com pré-estreia hoje no Village Mall, no Rio de Janeiro.

C´est fini

Adriane Galisteu já está quase que inteiramente a serviço da nova “Fazenda”.

Além de todo material promocional, também já se dedica às gravações das primeiras chamadas. Será a sua quarta edição como apresentadora do programa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!