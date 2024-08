Mariah Carey se pronuncia após perder mãe e irmã no mesmo dia: Agradeço o respeito pela minha privacidade

No último final de semana, Mariah Carey passou por um momento difícil em sua vida. Aos 55 anos de idade, a cantora precisou lidar com a morte de sua mãe, Patrícia, e da sua irmã Alison. As duas morreram no mesmo dia, e não tiveram as causas confirmadas.

Em um comunicado à People, Mariah lamentou o ocorrido e falou que está com o coração partido, mas grata por ter passado a última semana com a sua mãe.

- Meu coração está partido, pois perdi minha mãe no fim de semana. Infelizmente, numa situação trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia.

Emocionada, ela também agradeceu o apoio e o respeito neste momento complicado:

- Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana com a minha mãe antes de sua morte. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento impossível.

Patricia tinha 87 anos de idade, e Alison, 63 anos.