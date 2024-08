Com Sylvester Stallone no elenco, Isis Valverde vai estrelar primeiro filme internacional da carreira

O primeiro trabalho internacional a gente nunca esquece! Isis Valverde usou as suas redes sociais para contar uma novidade para os seus fãs. Aos 37 anos de idade, a atriz revelou que irá estrelar o primeiro filme internacional de sua carreira ao lado de Sylvester Stallone.

Seguida por mais de 28 milhões de internautas, Isis confirmou através dos stories que estará no elenco de Alarum, que além da atriz e do ator conta com os atores Scott Eastwood. Mike Colter e Willa Fitzgerald.

Em breve, escreveu ela.

Em outra publicação, Isis mostrou uma parece com a foto do elenco completo e não escondeu a alegria:

Agora posso compartilhar. Muito empolgada, disse.

De acordo com a Variety, a produção acompanha uma trama de espionagem. E aí, ansiosos?