TRE-PR rejeita impugnação de candidatura de Rosangela Moro à vice-prefeitura de Curitiba

A Justiça Eleitoral do Paraná rejeitou a ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) que pedia a impugnação da candidatura à vice-prefeitura de Rosangela Moro (União Brasil-SP), deputada federal e esposa do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Ela concorre na chapa de Ney Leprevost, do mesmo partido, à prefeitura de Curitiba (PR).

O Estadão tentou contato com a candidata, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Rosângela foi eleita para o Congresso pelo Estado de São Paulo. Por isso, o MPE alega que ela fez "uso escuso" da transferência de título eleitoral, por ter transferido seu domicílio eleitoral para Curitiba de maneira a entrar na campanha pelo Executivo da cidade.

Em 2022, a advogada havia transferido seu domicílio eleitoral para São Paulo, onde lançou sua candidatura à Câmara e se elegeu. No mesmo ano, Moro teve vetada a mudança de seu domicílio eleitoral para SP e acabou se elegendo senador pelo Paraná.

A juíza eleitoral Vanessa Jamus Marchi afirmou não haver ilegalidade nas transferências, mas uma "fraude velada" cometida por Rosangela ao voltar a ser elegível em seu estado de origem. Marchi ainda disse em sua decisão que o MPE não cumpriu o prazo de apresentação do processo de impugnação e que os TREs do Paraná e de São Paulo haviam autorizado todas as mudanças.