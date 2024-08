Caio Blat faz declaração para Luisa Arraes após rumores de separação

O ator Caio Blat acabou com os rumos de separação entre ele e Luisa Arraes no último domingo, dia 25. O ator, que não compareceu ao aniversário da atriz, fez um Stories em seu Instagram se declarando e explicando o motivo da ausência na festa.

Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda... Te amo, Luisa Arraes, agora 31, escreveu Caio na legenda com uma foto dos dois juntinhos.

Em resposta, Luisa repostou os Stories com a legenda:

Só faltaram suas bandeirinhas.

Vale lembrar que nos últimos dias o casal foi alvo de rumores de que estavam em crise no relacionamento. Segundo o jornal Extra, Luisa teria pedido um tempo para pensar sobre futuro da relação, que eles optaram manter aberto.