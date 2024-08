Atacante é regularizado e Guarani se movimenta por mais dois reforços para a Série B

Anunciado na última sexta-feira, o atacante Lohan, ex-Criciúma, está regularizado e pode entrar em campo pelo Guarani na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o clube paulista segue atento ao mercado para completar o elenco, uma vez que a janela de transferências fecha na próxima segunda-feira.

Lohan, de 28 anos, defendeu o Criciúma em 2022 e 2023. Nesta temporada, começou no Santo André, onde fez 11 partidas e três gols no Paulistão e depois foi para o Floresta-CE, somando 17 jogos e três gols na Série C.

Além de Lohan, o Guarani contratou o lateral Pacheco, os zagueiros Matheus Salustiano, Renê Santos e Bruno Gonçalves, o volante Gabriel Bispo, o meia Estevão e os atacantes Daniel dos Anjos e Marlon Maranhão.

Por outro lado, acertou as saídas do seguintes jogadores: os laterais Eliel e Diogo Mateus, o zagueiro Rayan, o volante Kayque, os meias Chay, Gustavo França e Bruno Oliveira, e os atacantes Renyer e Daniel dos Anjos

O objetivo do Guarani nesta última semana de janela aberta é encontrar mais dois jogadores para completar o elenco. Lateral e volante são as prioridades da diretoria.

O Guarani entraria em campo no domingo para enfrentar o Botafogo, mas a partida foi adiada por causa do clima seco em Ribeirão Preto (SP). O time volta a campo apenas na terça-feira (3), às 21h30, quando recebe o Coritiba no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 24ª rodada.

Há três jogos sem perder, sendo duas vitórias e um empate, o Guarani está em recuperação na Série B. Entretanto, segue na lanterna (20º) com 18 pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Paysandu, em 16º com 25.