Mariah Carey abre o coração sobre apresentação no Rock in Rio: - Vai ser uma experiência incrível

Mariah Carey está mais que confirmada para o Rock in Rio deste ano, que acontecerá em setembro. A cantora vai se apresentar no Palco Sunset, no dia 22. Agora, o Fantástico foi até o hotel onde ela está hospedada, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para conversar sobre a vinda dela ao Brasil.

Carey se mostrou animada e disse que está empolgada com os shows:

- Eu sempre ouvi falar do Rock in Rio e quando eu soube que tinha uma oportunidade para eu ir, fiquei tão animada. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível.

A cantora está em turnê, Celebration of Mimi, que conta com músicas de todas as fases da carreira, mas é também uma espécie de comemoração do álbum Emancipation of Mimi, que completa 20 anos em 2025 e que marcou uma fase difícil na vida da cantora:

- O Emancipation foi um momento marcante da minha vida que eu ainda guardo e penso sobre. O Celebration foi realmente para festejar a vida mesmo, o que eu não consegui comemorar na época do lançamento do álbum. Então agora eu vou comemorar tudo o que não comemorei.

Ela ainda prometeu aos fãs do Brasil que vai cantar as músicas que eles mais amam, mas não disse quais:

Estou muito pronta para ir para o Brasil.