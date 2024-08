Luana Piovani fala sobre terremoto que atingiu Portugal

Um terremoto atingiu Portugal na madrugada de segunda-feira, dia 26, e deixou diversas pessoas chocadas - e alguns famosos que residem no país. Agora, através das redes sociais, Luana Piovani falou sobre o ocorrido e disse que, apesar de ter sentido, voltou a dormir normalmente:

- Hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Eu acordei de madrugada e eu pensei nisso, mas sabe aquele acordo zumbi de quatro segundos? Voltei a dormir. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi uma abalo sísmico bem forte.

Ela também contou que já passou por isso quando morava no Japão:

- É uma sensação bem maluca, porque você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas você leva um tempo para entender que é a terra que está tremendo.

Além dela, outros famosos também falaram sobre o terremoto. Vitória Frate publicou uma foto com os filhos na cama, contando como foi a sensação na casa dela:

Quase meio dia e ainda estamos na cama. A madrugada foi intensa. No meio de um sonho eu dizia para a Carolina: pega as suas coisas, as paredes estão tremendo! Abri os olhos e ouvi aquele som. Um som que quando penso ainda sinto um aperto no coração. Uma mistura de som de vento com som de trem. Vum? vum?vum? Era o som da terra balançando.

A atriz continuou e recriou no texto as cenas:

Ian estava com a Olívia no outro quarto e entrou correndo: O que está acontecendo!?! Eu só dei um berro: Pega a Olívia! Pulei da cama. Tudo parou. Eu ali com a Olívia no colo, o Ian com a Carolina, quadros arremessados no chão da sala e aquela sensação. Quando nos demos conta já tinha acabado. Mas a sensação no meu corpo...Um arrepio misturado com enjoo me dizia que não tinha sido um terremotozinho qualquer. Falei com os amigos que moram perto. Todos acordados. Era real .E ficou muito real no meu corpo por algumas horas. Agora já parece um sonho da noite passada. Mas a sensação de urgência e gratidão por não ter sido mais grave fica. Como foi por aí?

Aguinaldo Silva também publicou uma foto depois do acidente, e acalmou falando que não tinha ninguém na rua:

5:30 da manhã, 20 minutos após o tremor de terra aqui em Portugal, magnitude de 5,9, que me acordou e me fez pular da cama. Tudo calmo, ninguém na rua.

Susana Werner disse que não sentiu na casa dela, mas compartilhou a informação:

Terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atinge Portugal. Graças a Deus não sentimos aqui em casa. Medo! Alguém sentiu aí?

Leticia Spiller postou nos Stories uma captura de tele da notícia e escreveu: Essa madrugada por aqui, a terra tremeu.

Eita! Que susto!