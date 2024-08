Edredom movimentado, conversas sobre jogo e choro. Veja o que rolou na madrugada do Estrela da Casa

Madrugada agitada! Nesta segunda-feira, dia 26, o Estrela da Casa deu o que falar. Após formação da Batalha durante o programa no último domingo, dia 25, a casa ficou bem agitada e o indicado, Rodrigo Garcia, caiu no choro com os votos.

O sertanejo recebeu todos os votos dos participantes e, após programa ao vivo, não segurou as lágrimas e chegou até a se desculpar com a mãe.

- Mãezinha, me perdoa se magoei a senhora. Em nenhum momento eu quis magoar a senhora, foi quem mais me apoiou, falou Rodrigo.

Ainda com a votação fresca na cabeça, Nicole Louise e Lucca conversam sobre Gael. A humorista revela que apesar de gostar do cantor, não confia 100% nele. Lucca concordou e ainda disse que acha o colga falso. Que clima!

- Gael eu não consigo confiar, por mais que sinto que é uma pessoa que está em constante aprendizado eu também percebi que ele é facilmente influenciável, falou a cantora.

Mas não parou por aí! Matheus e Unna X seguem apaixonados e conversaram sobre o futuro dos dois após o realitie, chegando a terminarem a noite movimentando o edredom. Mas antes disso Unna revelou ao cantor que conhecerá uma versão melhor dela fora da casa e que ainda se sente um pouco travada.

- Só que aos poucos eu vejo que estou me soltando mais. Mesmo assim, eu creio que lá fora você vai ver uma versão melhor minha. Em relação a ser muito mais carinhosa, muito mais tudo, diz a cantora.

Os pombinhos conversaram sobre onde cada um vai morar depois do programa, e Matheus revela que relacionamento à distância não funciona para ele.

- Acho que agora não é o momento para ficar preocupando sobre isso também? Sempre fico pensando nessas coisas. Não pensaria se eu não te curtisse tanto e não pensasse em algo fora daqui. Porque para mim, sendo muito honesto, coisa à distância não funciona, revelou cantor.

No início da madrugada, Unna X ainda foi aplaudida por ter sido a Hitmacker da semana e Matheus diz ter ficado muito contente com a conquista da amada.

- Eu fiquei mais feliz dela ser do que se eu fosse Hitmaker. Estou até arrepiado. Estou muito feliz, declarou.