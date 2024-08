Irã: porta-voz do Ministério das Relações Exteriores exalta ataques do Hezbollah contra Israel

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, exaltou hoje os ataques do Hezbollah contra Israel ao longo do fim de semana, por meio do X, antigo Twitter. Na publicação, Kanaani reuniu comentários de representantes de grupos militantes apoiados pelo Irã e disse que "o exército israelense perdeu seu poder ofensivo".

"O regime de ocupação de Israel agora tem de se defender dentro dos territórios ocupados, mas, apesar do amplo apoio de seus partidários, inclusive dos Estados Unidos, mesmo contra uma operação de resistência limitada e gerenciada, a hora e o local do ataque não podem ser previstos", escreveu o porta-voz do ministério iraniano. "O mito da invencibilidade do exército de Israel se tornou um slogan vazio", acrescentou.

Os comentários de Kanaani ocorreram horas após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, renovar promessa de retaliação contra Israel por causa do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, no fim do mês passado.

Na publicação do porta-voz do ministério, o Hamas também parabenizou os ataques do Hezbollah pela ofensiva contra "diversos pontos estratégicos e vitais" em Israel. "A resposta decisiva do Hezbollah provou que os crimes do inimigo não serão ignorados", disse, em nota.