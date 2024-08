Gilvan volta a defender continuidade no Paço andreense

Candidato a prefeito de Santo André pelo PSDB, Gilvan Junior circulou por várias regiões da cidade ontem para conversar com eleitores e reafirmou seu compromisso de continuidade do trabalho que vem sendo realizado pelo atual prefeito, o também tucano Paulo Serra, que deixará o posto após cumprir dois mandatos. Ele visitou cinco cultos religiosos; esteve no Festival do Morango, Churros e Chocolate, no Parque Pignatari; e participou de reunião com mais de 150 apoiadores no Jardim Mirante.

“A cada dia nossa mensagem está chegando a mais pessoas e isso tem fortalecido demais nosso projeto de continuidade do que vem sendo feito pelo prefeito Paulo Serra. Estou muito confiante com a energia e o apoio que temos recebido nas ruas. As mensagens, os abraços e o carinho me motivam demais a continuar trabalhando por uma Santo André ainda melhor”, declarou Gilvan.

O prefeito Paulo Serra acompanhou a agenda de Gilvan e reafirmou seu apoio incoondicional ao projeto do candidato. “Gilvan é o cara que vai manter Santo André no trilho do desenvolvimento. Um profissional preparado, experiente e que conhece a nossa gestão como poucos. Quando levamos essa mensagem para as ruas as pessoas não tem dúvidas do que é melhor para Santo André”, ressaltou o prefeito.

Gilvan afimra queterá mais uma semana recheada de compromissos e com muitas agendas pelas ruas de Santo André para levar seu projeto e ouvir as demandas da população. O candidato também participará de eventos ao lado dos vereadores que compõem a chapa e de encontros com empresários e comerciantes da cidade.

No último sábado, mesmo com chuva e frio, o candidato já havia participado do McDia Feliz, na Casa Ronald McDonald.