Marcelo reforça compromisso com a regularização fundiária

Marcelo Lima, candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, participou ontem da tradicional Festa de São Bartolomeu, no Parque Estoril. Durante o evento, o prefeiturável conversou com os moradores da região e reafirmou seu compromisso com a regularização fundiária no distrito do Riacho Grande e nos bairros no entorno da Represa Billings.

O candidato a prefeito destacou a importância de implementar políticas de regularização fundiária que garantam não só segurança jurídica aos moradores, mas também o controle construtivo e ocupacional da área.

“Nossa meta é revitalizar as áreas verdes e permeáveis que foram degradadas ao longo do tempo, incentivando a adoção de construções mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis,” afirmou o candidato.

Com uma trajetória marcada por ações concretas na administração municipal, Marcelo Lima, como vice-prefeito, participou do programa A Casa é Minha, maior iniciativa de regularização fundiária da história de São Bernardo. Desde 2017, o projeto concedeu mais de 40 mil títulos de propriedade, proporcionando dignidade e segurança para milhares de famílias. Marcelo prometeu expandir o programa, caso seja eleito, com foco especial nas regiões mais vulneráveis e ambientalmente sensíveis.

Marcelo Lima também destacou como proposta de campanha a construção de um hospital público para o atendimento pediátrico. “Isso significa um cuidado mais atento para nossas crianças e uma saúde pública cada vez melhor”, afirmou.

FLÁVIA MORANDO

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, teve a companhia do prefeito Orlando Morando (PSDB), de candidatos a vereador e demais apoiadores nas atividades do último sábado.

Os compromissos do dia foram iniciados com grande adesivaço em carros. O evento, que registrou grande adesão, se estendeu da manhã ao período da tarde, culminando em um caminhão de som que percorreu as principais ruas da cidade. Flávia entoou suas principais propostas de governo.

Entre as regiões do Centro e Bairro Dos Casa, a candidata govenista deu ênfase aos seus planos na área da Saúde, como a criação do Hospital Infantil; e de Esporte e Lazer, detalhando a permanência na expansão das Arenas e Praças-Parque.

“Uma prioridade em nossa plataforma de trabalho na Saúde é a viabilização do Hospital Infantil, garantindo aumento e melhoria de atendimento em média e alta complexidade. Já os programas da Arena e Praça-Parque foram mais do que aprovados pela população na gestão do prefeito Orlando Morando. Ele iniciou de forma brilhante essa ação, que tem sempre a demanda de uma localidade. Vou trabalhar para dobrar as quantidades existentes “, afirmou Flávia.

A prefeiturável também esteve em visita em empresa da cidade, promovendo diálogo com os trabalhadores e destacando suas propostas para mais abertura de cursos e ações para a qualificação profissional de moradores, além de abordar também metas para a segurança.