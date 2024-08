Botafogo empata sem gols com o Bahia em Salvador e perde a liderança do Brasileirão

Botafogo e Bahia fizeram um duelo com boas chances, mas não saíram do empate sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), na tarde deste domingo. John e Marcos Felipe tiveram participação direta no resultado com grandes defesas, mas o goleiro do time carioca conseguiu se destacar ainda mais. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia, que vinha de duas vitórias seguidas, está invicto há três jogos e chegou a 39 pontos, colado no G-4. O Botafogo, que goleou o Flamengo por 4 a 1 na última rodada, agora soma 47 pontos, perdendo a liderança, em segundo lugar. O time foi ultrapassado pelo Fortaleza, com 48, após vencer o Corinthians por 1 a 0.

A partida começou de forma estudada, com o Botafogo valorizando mais a posse de bola e o Bahia buscando contra-ataques mais velozes. O time da casa teve boa chegada em chute de fora da área de Jean Lucas. O Botafogo respondeu em lance de falta, mas a cabeçada de Luiz Henrique saiu por cima.

Depois, Cauly chutou rasteiro de fora da área e a bola passou muito perto da trave, embora o goleiro John estivesse bem no lance. Após falta pela esquerda, Everaldo cabeceou com direção certa, mas o goleiro do Botafogo fez uma defesa importante.

Ainda deu tempo de mais uma chance para o Botafogo. Luiz Henrique avançou pela direita, já dentro da área, e tocou para Thiago Almada. Ele chutou na marca do pênalti, mas foi travado bem na hora por Gabriel Xavier.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo construiu uma jogada parecida. Almada tocou para trás na área, mas o chute de Matheus Martins foi travado. Depois, Igor Jesus conseguiu limpar bem a marcação para invadir a área pela direita, mas o chutou foi em cima de Marcos Felipe, que salvou o Bahia.

A pressão carioca continuou e o gol quase saiu em chute de fora da área de Marlon Freitas, que explodiu no travessão. O Bahia finalmente conseguiu respirar um pouco quando Thaciano deu um voleio dentro da área com certo perigo, mas para fora.

Apesar do placar zerado, as chances seguiram acontecendo. O Botafogo levou perigo em cabeçadas de Bastos e Igor Jesus, ambas defendidas por Marcos Felipe. O goleiro do Botafogo também trabalhou ao salvar chute à queima-roupa de Thaciano e chute de Jean Lucas, também dentro da área.

O Bahia só não venceu o jogo por conta de mais uma grande defesa de John. Santiago Arias recebeu na área e chutou muito forte, mas o goleiro levantou bem o braço para defender e garantir o placar zerado.

O Bahia volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, visita o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 18h30 do domingo. O Botafogo tem a semana livre e só joga no sábado, às 21h, quando recebe o Fortaleza, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 0 BOTAFOGO

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Iago) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - John; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Hugo); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Matheus Martins (Tiquinho Soares) e Thiago Almada (Óscar Romero); Igor Jesus (Carlos Alberto) e Luiz Henrique. Técnico: Artur Jorge.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Felipe, Santiago Arias, Caio Alexandre e Jean Lucas (Bahia); Lucas Halter, Marçal, Gregore e Marlon Freitas (Botafogo).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.406.959,60.

PÚBLICO - 39.625 pagantes (40.198 presentes).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).