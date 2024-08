Erika Schneider abre o coração sobre momento solteira: - Estou leve

Solteira e feliz! Erika Schneider marcou presença no Baile do BB no último sábado, dia 24, e bateu um papo sobre sua vida amorosa. A modelo abriu o coração e revelou que está esperando alguém legal chegar e ter uma conexão.

Durante o bate-papo com os jornalistas, Erika comentou sobre como foi no início da solteirisse:

- Olha, no começo foi bem difícil porque ninguém chegava em mim. Agora tem mais gente que chega, mas é complicado ter uma conexão. Eu estou esperando chegar alguém especial, mas por enquanto eu estou bem.

A influenciadora também revelou que já usou aplicativo de relacionamento e que até encontrou alguém legal por lá, mas não rolou:

- Eu já usei. Encontrei uma pessoa, deu certo. A gente ficou umas três vezes, mas nos afastamos.

Schneider deu detalhes de como percebe quando está gostando de alguém:

- Gosto de ser conquistada. Em todos os sentidos. Além de tudo, o homem tem que tomar a iniciativa, porque eu não vou fazer isso.