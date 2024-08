Davi Brito revela qual o valor de seu patrimônio depois do BBB: - Mais de dez milhões

Neste domingo, dia 25, Rachel Sheherazade estreou o mais novo programa, Domingo Record. Entre os primeiros convidados estava Davi brito. O campeão do BBB24 revelou como está a vida pós-reality, quem são os colegas de confinamento que continuam seus amigos e mais.

Já no começo da entrevista, Rachel relembrou um sonho de Davi, se tornar médico. Segundo ele, o desejo não morreu, mas os planos estão o levando para outro caminho e quer seguir no ramo imobiliário.

Sem papas na língua, Davi revelou quanto vale atualmente seu patrimônio. Vale lembrar que ao ganhar o BBB24 ele conquistou quase três milhões de reais:

- Hoje o valor estimado é avaliado em mais de dez milhões de reais. [Multiplicou] muito, em muitas vezes, em poucos meses, no ramo imobiliário.

Entre as polêmicas que se envolveu depois do término do BBB, está a viagem de Davi para o Rio Grande do Sul para ajudar após as enchentes. No Domingo Record, o baiano contou que realmente teve que usar uma parte do dinheiro arrecadado para custear o valor da passagem de volta à cidade dele. Mas que ajudou as pessoas também.

Revelando quem são os amigos que permaneceram após o BBB24, Davi contou que Isabelle continua ao seu lado. Além dela, Alane também conversa bastante com ele.