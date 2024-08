Após mãe de Virginia Fonseca falar sobre suposta inveja de Emily Garcia, influencer rebate: Desnecessário

O programa pegou fogo! Foi ao ar no último sábado, dia 24, o Sabadou com Virginia, no SBT, com Margareth Serrão, mãe da empresária de convidada. Ela revelou uma história de desafeto entre a filha e Emily Garcia.

Durante o programa, Margareth contou que pediu para Virginia se afastar da influenciadora, pois sentia que a mesma tinha inveja. Após a revelação, Emily veio aos Stories se pronunciar:

Conversa aleatória de sete anos atrás, trazida para 2024, tentando colocar duas mães e mulheres, uma contra a outra. Totalmente aleatório, desnecessário e sem pé nem cabeça. Já falaram de mim uma outra vez, com um assunto aleatório e sem sentido. Deixei para lá? Agora, novamente, um assunto aleatório, desnecessário, sem pé nem cabeça, criando rivalidade, atrito, conflito entre duas mães, onde não existe. Enfim, também não quero nem entender o motivo e nem me interessa. A boca fala o que o coração está cheio.

Ela também alfinetou Margareth:

Um adendo, Dona Margareth, seria interessante abordar no programa como chegar na terceira idade com saúde e com a mente boa, vai servir para muita gente, inclusive para mim. Se eu realmente tivesse inveja da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que para mim é a maior falsidade e deslealdade de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço.