Climatempo: frente fria reduz focos de fogo em SP, mas calor pode intensificá-los novamente

A recente frente fria que atingiu São Paulo trouxe alívio para as áreas afetadas por incêndios, ainda que temporário. De acordo com a Climatempo, a quantidade de focos de fogo no Estado deve diminuir até a segunda-feira (26) devido à acentuada queda na temperatura, que ajudará a evitar novos incêndios por alguns dias.

No entanto, a situação pode se complicar novamente a partir do fim da próxima semana. A previsão indica que não haverá novas chuvas até pelo menos o fim da primeira quinzena de setembro, e o calor deverá aumentar rapidamente. Essas condições podem contribuir para o aumento no número de focos de incêndio, exigindo atenção contínua das autoridades e da população, alertou a Climatempo.

Além disso, a frente fria também ajudou a limpar o ar e assentar a poeira em áreas como Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. Desde o início de agosto, São Paulo registrou 3.175 focos de incêndio, o maior número para o mês desde 1998, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).