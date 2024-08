Luciana Gimenez revela aprendizados após acidente de esqui: - Muito mais humilde

No último domingo, dia 24, Luciana Gimenez esteve no Baile do BB e abriu o coração sobre sua vida amorosa. No evento, a apresentadora deu detalhes de seu gosto para homens. Além de relembrar como foi sua reabilitação após sofrer acidente de esqui.

Luciana Gimenez, que é relembrada por ter vivido romances com celebridades, como Mick Jagger, revelou que está solteira e que curte a vida sozinha. Mas isso não quer dizer que a apresentadora não tenha seus amores:

- Sozinha. Demorei um pouco para entender, mas tem um certo empoderamento você acordar a hora que você quiser. Eu sou bem seletiva para falar a verdade, a gente prefere os brasileiros. Eu tenho que gostar para sair, para valer a pena. Agora deram um nome [demissexual], mas eu sempre fui meio assim. EU sempre brinco, que para beijar tem que saber se o cara foi no dentista.

Abrindo o coração sobre o período em que ficou se recuperando após quebrar a perna andando de esqui, ela contou sobre os traumas que ficaram. Gimenez revelou que está com medo de voltar a praticar o esporte e por isso já encontrou um espaço onde pode treinar.

- Eu estou apavorada, mas eu vi que em São Paulo agora tem um lugar, que faz um treinamento. Porque realmente eu fiquei com trauma. Foi um ano e meio da minha vida, só de pensar me dá [medo].

Falando sobre a volta à vida cotidiana após o acidente, a mãe de Lucas Jagger contou que aprendeu muito com a recuperação, se tornando mais forte:

- 100% não fica nunca, uma vez quebrado fica algo remendado, mas apesar das cicatrizes acho que fiquei mais forte. Te deixa muito mais humilde, lembro que em um momento eu estava na cadeira de rodas e me senti pequena e eu comecei a observar melhor as pessoas com mais dificuldades.