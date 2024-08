Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo revelam opções de nomes para o bebê: Se for menina é Clara

Na primeira entrevista após o anúncio da gravidez, Graciele Lacerda e Zezé DI Camargo contaram sobre as experiências que passaram até o momento. No Domingo Record, o casal explicou sobre o processo para engravidar e a escolha do nome do bebê.

Segundo a influenciadora, nos primeiros três meses de gravidez ela não passou por situações ruins, como enjoar. Mas após o quarto mês, Lacerda começou a sentir os sintomas.

Para entender se o casal já está preparado para receber o bebê. Com um jogo sobre cuidados com um recém-nascido, Graci e Zezé mostraram que estão estudando alguns pontos.

Falando sobre a tão importante escolha do nome do bebê, Zezé Di Camargo, que se chama Mirosmar, brincou que não vai fazer uma escolha parecida com o da sua certidão de nascimento.

- Pode ficar tranquilo que eu não vou colocar Mirosmar Junior. Tenham certeza disso. Eu não tive ainda a ideia de um nome, mas eu vou procurar dentro de um nome que tenha haver com natureza. Como eu gosto muito de fazenda, talvez um nome indígena.

Já a opção para uma bebêzinha está escolhida. Graciele revelou que sempre sonhou em ter uma filha e pensa no nome Clara desde pequena:

- Menina é Clara. Quando eu era pequenininha eu falava: Quero ter uma filha chamada Clara.

Vale lembrar que neste domingo, dia 25, o casal vai fazer um Chá Revelação para compartilhar a notícia com os seguidores e fãs.

Para terminar o bate-papo, Rachel Sheherazade deu um presente para o bebê. Mesmo sem saber ainda se Graciele espera um menino ou uma menina, a apresentadora entregou uma roupinha branca para o casal. Fofo!