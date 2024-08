Vanessa Lopes comenta sobre saúde mental pós-BBB: - Tenho traumas

A quarta edição do Baile do BB aconteceu no último sábado, dia 24, com a presença de diversos famosos. Vanessa Lopes esteve por lá e abriu o coração sobre leilão, BBB e família.

Arrasando no look, a influenciadora surpreendeu os fãs revelando que o vestido repleto de pedrarias seria leiloado:

- Esse vestido é cheio de pedras swarovski feito pelo estilista Eduardo Amarante e ele será leiloado para a instituição I Know My Rights, que tem o objetivo de ajudar crianças refugiadas no Brasil.

Vanessa comentou sobre a importância de sua família na criação de hábitos saudáveis, como exercícios físicos e a dança -uma de suas marcas registradas:

- Eu cresci com pais fitness então não tinha muita escolha. Ai vocês me perguntam como manter o corpo? Olha a minha mãe. Com uma mãe dessa, você não tem muito o que fazer.

A ex-BBB abriu o coração sobre sua saúde mental, motivo que a fez desistir do reality show. Revelou que graças ao programa, conseguiu se aproximar ainda mais da família:

- Olha, agora estou me sentindo incrível. Eu já tenho essa relação muito boa com a minha família e eu já era uma pessoa muito do esporte e, conseguir voltar para esses pilares importantes da minha vida é incrível. Olha, traumas sempre ficam, eu tinha traumas antes do programa, eu tenho traumas do BBB, mas a gente tem que lidar com eles, com os profissionais certos.