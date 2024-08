Israel: Netanyahu diz que ataque contra Hezbollah não é 'fim da história'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque do exército israelense contra o grupo terrorista libanês Hezbollah neste domingo marcou "um passo no caminho" para mudar a situação ao longo da fronteira.

"O que aconteceu hoje não é o fim da história. O Hezbollah tentou atacar o Estado de Israel com foguetes e prejudicar nossos cidadãos com o objetivo estratégico no centro do país", disse Netanyahu, em vídeo transmitido no sistema televisivo.

"Eles deveriam saber que este é outro passo no caminho para mudar a situação no norte e devolver nossos residentes às suas casas. Repito: este não é o fim da história."

A declaração de Netanyahu ocorre após o maior ataque entre Israel e Hezbollah neste domingo. Israel lançou uma onda de ataques aéreos bombardeando o sul do Líbano, alegando ser um ataque preventivo ao Hezbollah. Já o grupo paramilitar disse que havia lançado centenas de foguetes e mísseis contra Israel, em uma "primeira fase" da retaliação à morte de um de seus principais comandantes e fundadores, Fouad Shukur, morto em um ataque aéreo israelense em Beirute no mês passado.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, defendeu o direito do país de se defender, em publicação na rede social X, antigo Twitter. "A ação decisiva que testemunhamos esta manhã simboliza o direito e o dever de Israel de se defender e defender seus cidadãos contra a ameaça do terrorismo", escreveu.