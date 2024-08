Fabiana Justus toma vacinas após transplante de medula

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer. No último sábado, dia 24, ela contou, no Instagram, que está tomando as vacinas novamente.

Por conta do transplante de medula, a influenciadora teve que retomar todas as doses já que seu corpo perdeu todos os anticorpos que adquiriu no passado. No post, Fabiana escreveu:

Essa recém-nascida aqui tá crescendo e tomando mais vacinas! Feliz demais em compartilhar com vocês meus momentos de cuidados com a saúde! Sempre fico muito ansiosa pela proteção das próximas vacinas, então cada vez que chega o momento de tomar uma nova vacina ou uma segunda dose (como foi o caso de hoje), eu fico emocionada e aliviada.