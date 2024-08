Fofoca, clima quente no edredom, treta. Veja o que rolou na madrugada de Estrela Da Casa

Noite intensa! A madrugada deste domingo, dia 25, no Estrela Da Casa deu o que falar. Lucca não gostou nada da indicação para a Batalha pela Thália e reclamou muito com os outros participantes. Por outro lado, Matheus Torres e Unna X movimentaram o edredom. Confira agora o que aconteceu no reality:

Lucca não curtiu o voto da Dona Do Palco e está ignorando a cantora. Thália ficou irritada com o sertanejo e exclamou para os colegas:

- Mas sabe o que eu percebo? Infelizmente, os homens, pelo menos daqui, que passaram por esse momento [de indicação para a Batalha] são muito imaturos.

O goiano, em compensação, foi reclamar com Unna X. Para ele, o voto pode ter sido influência de Gael, que está fazendo o papel de leva e traz:

- Eu voltando e você voltando junto comigo, vamos começar a arrumar uma arapuca e ir tirando um por um de lá.

E teve treta durante uma homenagem ao Tim Maia. Gael e Matheus Torres ficaram no mesmo grupo para cantarem uma música do ícone brasileiro, mas os dois iniciaram uma discussão sobre quem cantaria qual parte da letra:

- Só acho que a gente tem que dividir as coisas. Eu sei que você quer cantar muito, eu também quero cantar, disse o mineiro.

Porém, após a homenagem, Gael foi tirar satisfação com o cantor:

- Você já está fazendo duas estrofes, você está fazendo o primeiro refrão, você está fazendo o segundo refrão, você está fazendo duas estrofes, entendeu? É um número em grupo, não é um número solo.

Mesmo com todas as confusões rolando, Matheus e Unna esquentaram o clima antes de dormirem. Em certo momento, o cantor pediu para se descobrirem por conta do calor que estava sentindo. Então a norte-americana disse:

- Nossa, você tá até suado. Não sabia que você tava fritando de calor não. Se eu soubesse, a gente tinha pego um ar muito antes.