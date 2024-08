Mudanças de humor de Ben Affleck teriam levado ao fim do casamento com Jennifer Lopez

Depois de muitos boatos sobre uma possível crise no casamento, Jennifer Lopez entrou com um pedido de divórcio de Ben Affleck. No dia 24 de agosto, uma fonte contou à revista People que as mudanças de humor do ator contribuíram para o fim do casamento.

A verdade é que havia muito amor, mas infelizmente o que ficou claro foram as mudanças de humor erráticas de Ben, que ele não conseguia esconder da imprensa, por mais que tentasse.

Segundo a fonte, ele migrava rapidamente de amoroso e afetuoso para 'o comportamento mais profundo e sombrio'.

Vale lembrar que, no pedido de divórcio, Lopez afirmou que o fim do relacionamento ocorreu em 26 de abril.