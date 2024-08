Incêndio em comunidade de São Bernardo deixa uma vítima

Um incêndio consumiu cerca de 10 casas por volta das 4h deste domingo (25), na comunidade da rua Paulo Lazari, em São Bernardo. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado e 10 viaturas se dirigiram ao local para o combate às chamas. Segundo os militares, um homem foi localizado morto no local.

De acordo com a ocorrência divulgada nas redes sociais, a Defesa Civil também foi acionada para o local e, por volta das 8h, o fogo foi extinto pelos bombeiros e encerraram o trabalho. Não há informações sobre a vítima.

SP tem maior número de queimadas desde 1998

O número de focos de incêndio registrados em agosto no Estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os 23 primeiros dias de agosto somam 3.175 ocorrências, o que é quase o dobro do que foi registrado ao longo dos 12 meses do ano passado no Estado (1.666).

A quantidade de incêndios saltou nas cidades paulistas na última sexta-feira (23), quando houve o registro de 1.886 focos. O dado deste sábado, 24, ainda não foi divulgado até esta tarde. O número vinha em crescimento ao longo da semana, que foi marcada por uma onda de calor e baixa umidade sobre o território paulista. O alastramento de incêndios foi objeto de alerta por parte da Defesa Civil do Estado.

Um número tão elevado de focos não era visto em São Paulo desde agosto de 2021, quando houve 2.277 casos. Antes da marca de 2024, a quantidade mais expressiva em agosto tinha sido vista em 2010, com 2.444 focos.

Até agora em 2024, o registro de focos alcançou o número de 4.973 casos, o que também é a maior soma do período desde o início da série histórica. A média para agosto costuma ser a mais alta do ano. O cenário fez o governo estadual decretar emergência em mais de 30 cidades afetadas.

O governo paulista informou que mais de 7,3 mil entre profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. "O gabinete de pronta resposta, instalado ontem (sexta, 23), permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil)", disse em comunicado.