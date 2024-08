Rodrigo recebe advertência após dar tapa no bumbum de Gael durante festa da Estrela da Casa

Colocando os pingos nos is. Durante a festa da última sexta-feira, dia 23, Gael Vicci sentiu um tapa no bumbum feito por Rodrigo. Na hora, o competidor já reclamou do ato com uma amiga.

Por conta dessa situação, Gael entrou na mansão da Estrela da Casa e ficou muito desestabilizado. O jovem chorou e desabafou com alguns colegas, como Matheus. Ao longo do dia, ele e Rodrigo foram chamados para conversar sobre o incidente com a produção do programa.

Depois de levar uma advertência da produção, Rodrigo saiu para conversar com Gael e se desculpar. A festa contou com um show especial de Chitãozinho e Xororó. Antes da situação desconfortável, todos curtiram as atrações que estavam no gramado da mansão da Estrela da Casa.