Palmeiras goleia Cuiabá em noite de Estêvão no Brasileiro e se recupera de quedas em Copas

Privilegiados são os que assistem a Estêvão jogar. Convocado para a seleção brasileira aos 17 anos, o atacante mostrou a Dorival Júnior que é, mesmo, um jogador especial e que o técnico não se arrependerá de tê-lo chamado. O Palmeiras fez 5 a 0 no Cuiabá e lavou a alma depois da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil muito graças ao jovem. Foram dele duas assistências e dois gols no passeio alviverde no Brinco de Ouro, em Campinas - o Allianz Parque foi reservado para o show da banda Natiruts -, no duelo da 24ª rodada do Brasileirão.

Um 1 a 0, com gol feio, seria de enorme importância para o Palmeiras elevar sua autoestima. Mas Estêvão quis mais. Ele viveu uma noite inspiradíssima, flutuou em campo e fez o que quis diante dos frágeis marcadores do Cuiabá, um time de muitas debilidades e que tem jornada difícil para escapar do rebaixamento - no momento, é o penúltimo colocado, com 18 pontos.

O garoto foi fundamental para a goleada e, por consequência, para o resgate da confiança do Palmeiras, que transformou o Brasileirão em sua Copa do Mundo depois de cair precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores.

A atuação no interior paulista reforça que o Palmeiras lutará novamente pelo título nacional, que, se vier, será o seu terceiro de forma seguida. Resta saber se terá forças mais uma vez para desbancar Botafogo e Flamengo, além do Fortaleza, a maior surpresa entre os líderes. O time de Abel Ferreira é o terceiro. Tem 44 pontos, dois a menos que o Botafogo, líder do torneio e seu algoz na Libertadores.

O palmeirense que foi ao Brinco de Ouro viu de perto o quão diferente dos demais é Estêvão e como é capaz de resolver um jogo quando está na sua melhor forma. Certamente esse torcedor comemorou muito o que fez o jovem em Campinas. Mas lamentou quando lembrou que em menos de um ano ele será mais um ano jovem fenômeno brasileiro a atuar na Europa. O atacante vestirá em julho do ano que vem, depois do Mundial, a camisa do Chelsea.

Neste sábado, o Palmeiras mostrou a virtude que lhe faltou diante do Botafogo na última quarta-feira: eficiência. Nem foram tantas oportunidades criadas no primeiro tempo. Mas quase todas - a maior parte delas originada pelos pés de Estêvão - foram aproveitadas. Também teve sorte o time de Abel Ferreira, valendo-se da grotesca falha do goleiro Walter para marcar o primeiro dos cinco gols. O zagueiro Murilo foi às redes depois que o goleiro do Cuiabá saiu mal demais do gol.

Maurício, escalado no lugar de Raphael Veiga, foi acionado por Estêvão e derrubado na área. Estêvão pediu a bola e a colocou onde Walter jamais chegaria para fazer o segundo. O terceiro também saiu dos pés da joia palmeirense. Foi uma jogada individual que começou e terminou com ele. Liso, deu um drible muito feito por Neymar em seus melhores tempos e finalizou no canto esquerdo, rasteiro. Nos acréscimos, Maurício marcou o quarto ao completar para as redes cruzamento de Flaco López - foi esse o único gol de que não participou Estêvão.

Liquidada a fatura no primeiro tempo, o Palmeiras apenas fez mais um no segundo e administrou a larga vantagem com muita tranquilidade. Foi de Felipe Anderson o gol que sacramentou a goleada. A finalização no canto, angulada, sem tanta força, foi bonita. Mas o que exigiu elogios e aplausos de pé foi a jogada de Estêvão. Ele recebeu perto do meio de campo, na ponta direita, e só parou dentro da área. Ágil, inteligente e habilidoso, desmoralizou Juan Tavares com seus dribles, deixou o marcador para trás e rolou para Felipe Anderson concluir.

Foi uma pintura ideal para fechar a noite perfeita do Palmeiras. que espera apagar todas as frustrações de agosto com o título brasileiro no fim do ano.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 0 CUIABÁ

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Naves e Caio Paulista; Richard Ríos, Aníbal Moreno (Fabinho) e Maurício (Lázaro); Estêvão (Rony), Felipe Anderson e López (Rômulo). Treinador: Abel Ferreira.

CUIABÁ: Walter; Railan, Marllon, Bruno Alves, Gabriel (Jonathan Cafu) e Juan Tavares; Denilson (Fernando Sobral) Lucas Mineiro, e Max (Filipe Augusto); Lucas Fernandes (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GOLS: Murillo, aos, 14, e Estêvão, aos 26 e 31, e Maurício, aos 46 minutos do primeiro tempo. Felipe Anderson, aos 10 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Richard Ríos, Clayson.

ÁRBITRO: Alex Gomes Stefano.

PÚBLICO: 16.566 torcedores.

RENDA: R$ 822.382,50.

LOCAL: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.