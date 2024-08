São Bernardo FC garante 4º lugar na Série C com vitória

Pela última rodada da etapa de classificação da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC, que já tinha a vaga garantida na segunda fase, se recuperou das duas derrotas seguidas e venceu neste sábado (24) o Floresta-CE, por 2 a 0, no Estádio 1º de Maio. O Tigre finalizou a primeira fase na quarta posição, com 35 pontos, e se prepara agora para a disputa do quadrangular de acesso, onde enfrentará Botafogo-PB, Volta Redonda-RJ e Remo-PA pelo grupo B.

As equipes que se classificaram para a próxima fase foram divididas em dois grupos com quatro times em cada. Em uma delas as equipes que terminaram a primeira fase na 1ª, 4ª, 5ª e 8ª posições, e na outra, o 2º, 3º, 6º e 7º colocados. Cada equipe enfrenta os outros oponentes da chave duas vezes, sendo que os dois melhores em pontuação de cada grupo garantem o acesso à Série B do próximo ano, já os primeiros colocados fazem a final da competição, em outubro.

Se levado em conta os resultados da fase de grupos, o Tigre já garantiria nove pontos, já que venceu todos os adversários da chave, incluindo triunfos fora de casa contra o Volta Redonda-RJ e o Remo-PA. Para efeito de comparação, no último ano, o São Bernardo fez sete pontos, perdendo a classificação em critérios de desempate, já que o segundo colocado, o Operário-PR, fez a mesma pontuação.

O Tigre não podia mais alcançar a liderança, que ficou com o Botafogo–PB (41), mas vencer o duelo era importante para retomar a confiança do elenco e iniciar a nova etapa de forma embalada. O primeiro gol saiu aos nove do segundo tempo, com Kayke em chute cruzado, e o segundo aos 29, com Maycon Douglas. Livre do rebaixamento e longe da zona de classificação, o Floresta não almejava um objetivo maior na rodada.

A primeira rodada do quadrangular deve ser disputada já no próximo fim de semana.

REFORÇOS

Nesta semana, o São Bernardo anunciou duas contratações que podem ajudar o setor ofensivo para a segunda fase. O primeiro reforço foi Luan Viana, atacante de 28 anos, que defendia o Porto Velho-RO e que já balançou as redes 15 vezes em 2024.

Outro anúncio foi o do experiente atacante Felipe Garcia, 33 anos, que já passou pelo futebol japonês, e jogava pelo Operário-PR na Série B do Nacional.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO FC 2 X 0 FLORESTA-CE

SÃO BERNARDO FC

Junior Oliveira; Mika, Helder (Lucas Tocantins), Augusto e Rafael Forster (João Ramos); Wesley Dias, Rodrigo Souza (Alan Santos) e Davi Gabriel; Kauã Jesus (Vitinho), Kayke e Walterson (Maycon Douglas).

Técnico: Ricardo Catalá.

FLORESTA-CE

Wilderk Sales (César); Watson (Rene), Ícaro, Alisson e Davi Castro; Marllon (Athyrson), Marcelo, Lucas Santos (Lucas Santos) e Bismark (Vitinho); Lucas Alisson e Biba.

Técnico: Marcelo Cabo.

Gols: Kayke, aos 9, e Maycon Douglas, aos 29 do segundo tempo.

Juiz: Daniel Da Cunha Oliveira Filho (MG).

Renda e público: R$ 6.940,00, para 648 torcedores.

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, hoje à tarde.