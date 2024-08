Lula sobre preocupações do mercado: falo para o Haddad que nosso governo vai dar certo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que costuma passar a mensagem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de ler notícias sobre o comportamento do mercado, de que o governo dará certo. Ele deu a declaração no segundo comício do candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do qual participou neste sábado, 24.

"Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu falo para o Haddad todo dia. Haddad, quando você estiver vendo notícia de jornal, normalmente a primeira página do jornal, que diz que o mercado afirma que não sei das quantas, o mercado afirma que não sei o quê. Eu falo para o Haddad: é o seguinte, está escrito, o nosso governo vai dar certo e a gente vai recuperar esse País e recuperar a dignidade do povo brasileiro. Nós vamos ter mais emprego, vamos ter mais salário, ter mais educação, ter mais saúde", afirmou.

Mais cedo, Lula repetiu algo que é recorrente em suas falas: que Haddad foi o melhor ministro da Educação do País, durante seu governo. "O Haddad não vai ficar no banco, ele vai ser o melhor ministro da Fazenda desse País para gerar o desenvolvimento, o emprego e a credibilidade que esse País precisa", afirmou.